'Het is verbazingwekkend dat minister Kamp zich doof en blind houdt voor argumenten'

Het Energiedebat in de Tweede Kamer liep dinsdagnacht op een grote teleurstelling uit voor wethouder Peter Gelling van Stadskanaal. 'Voor mijn goede humeur had ik het niet hoeven volgen.'

De Kamer discussieerde onder meer over het windmolenpark in de Veenkoloniën en alternatieven daarvoor. Minister Henk Kamp blijft echter bij een windpark in het gebied en ziet niks in een grootschalig zonnepark als vervanging van de 45 geplande windmolens.Tot grote teleurstelling van Gelling. 'Het is verbazingwekkend dat de minister zich blind en doof houdt voor alle argumenten die worden aangedragen.''Hij draait precies hetzelfde riedeltje af als pakweg anderhalf jaar geleden en blijkt niet vatbaar voor alles wat wordt aangedragen. Hij volgt gewoon zijn eigen koers', treurt de wethouder.Gelling had gehoopt op een andere houding van Kamp. 'We wisten dat hij bijzonder standvastig is, maar we hoopten dat - na alles wat er gebeurd is - hij open zou staan voor alternatieven.'De wethouder heeft ook geen goed woord over voor coalitiepartijen VVD en PvdA. 'Die houden elkaar tot de verkiezingen angstvallig vast. Ze blijven ziende doof in de hoop dat de problemen misschien wel overwaaien.'Inhoudelijk vindt Gelling dat Kamp zich baseert op verouderde gegevens. 'Het is wel duidelijk dat een resultaat bij dit debat niet gewenst is.'Oorspronkelijk was SP-kamerlid Eric Smaling van plan om daarom een motie van wantrouwen tegen de minister in te dienen. Maar dat deed hij uiteindelijk niet, omdat hij te weinig steun kreeg.