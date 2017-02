Kijk terug: het Noordelijk Lijsttrekkersdebat

(Foto: Omrop Fryslân)

In het provinciehuis van Groningen was woensdagmiddag het eerste grote tv-debat in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezigen.





Acht partijen



VVD, PvdA, SP, CDA, D66, ChristenUnie, GroenLinks en 50PLUS doen mee aan het debat. De PVV heeft niet gereageerd op de uitnodigingen.



Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland was gastheer, de inhoudelijke invulling is gedaan door RTV Noord, Omrop Fryslân en RTV Drenthe. De presentatie was in handen van Ferry Mingelen, Remy van Mannekes en Eric Ennema.



Terugkijken kan hieronder. Kijk je in de app?





De uitzending van het debat wordt woensdagavond ook nog herhaald na Noord Vandaag op TV Noord.



- Overzicht: Wat zeggen de partijen over de gaswinning? Onderwerpen waar de acht deelnemers over debatteerden waren energie/gaswinning, vluchtelingen en immigratie, werkgelegenheid/economie en de ontevreden kiezer.

