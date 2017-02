Campagne rond tentoonstelling Bowie maakt kans op prijs

De stad Groningen is met de 'Bowie wintercampagne' genomineerd voor de Network Citymarketing Awards 2017. De winnaar wordt op 14 februari bekend gemaakt.

Steden die 'een significante bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van het vakgebied citymarketing' komen in aanmerking.De campagne waarmee Groningen kans maakt op de prijs, was opgezet rond de tentoonstelling 'David Bowie is' in het Groninger Museum. Culturele instellingen, horeca en ondernemers werkten samen om meer bezoekers naar de stad te trekken, met een doorlopend Bowie-programma.Zo kwamen dagelijks vluchten met Britse toeristen aan op Groningen Airport Eelde, die vervolgens met een speciale Bowie-bus naar de stad gebracht werden.Groningen heeft concurrentie van de gemeente Den Bosch met Jheronimus Bosch 500 jaar, Leiden Marketing met de campagne T-Rex ontdekt, CommunicatieLab gemeente Den Haag met merkboek Den Haag en Citymarketing Ede met Ede kiest voor Food.