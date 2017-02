Reacties op uitspraken Rutte: 'Onbegrijpelijke blunder' en 'sneu'

Premier Mark Rutte krijgt er op sociale media flink van langs, naar aanleiding van zijn uitspraken in het tv-programma Jinek, dinsdagavond.

'Er gaat echt heel veel geld naar Groningen', zei Rutte. En: 'Volgens mij doen we het netjes, maar ik snap best dat mensen er woest over zijn.'Op Twitter maken de uitspraken van Rutte de tongen flink los.Hoogleraar duurzaamheid Jan Rotmans noemt de uitspraken van Rutte een 'onbegrijpelijke blunder'.Burgemeester Marijke van Beek van Eemsmond noemt het 'badinerend en niet hoopvol'.'Dit lichtgewicht moet nu echt weg!', zegt Peter.'Niet best', vindt Johan.Actievoerder Bram Reinders noemt de premier een 'leugenaar'Bedummer wethouder Jan Willen van de Kolk 'is klaar met Rutte'.'Ongelofelijk beschamend'Bekijk hier het fragment vanaf minuut 1.20. Werkt het niet? Klik dan hier