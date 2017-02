Fakkeloptocht is 'een statement van jewelste'

'Als je hier niet bent, mag je nooit meer zeuren. Dan moet je gewoon je klep houden. En verder niets. Ben je er bij, dan heb je recht van spreken. En anders ben je uitgescheten.' Aldus een Groninger die dinsdagavond meeliep met de fakkeloptocht tegen de gaswinning in Stad.

Er wandelden tal van prominenten mee in de tocht. Cabaretier Freek de Jonge, sinds enkele weken op de bres voor Groningen, was blij met de opkomst van zo'n 4000 man. 'Dit is een duidelijk signaal naar politiek Den Haag. Mensen, we gaan dit winnen.'Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders liep ook mee: 'Mensen laten zien:.'Burgemeester Pieter Smit van de gemeente Oldambt: 'Als ik zoveel mensen zie, die allemaal voor hetzelfde komen en het signaal afgeven dat de grens bereikt is: dat geeft een warm gevoel. Ondanks de koude wind.'Ook de Groningse burgemeester Peter den Oudsten was onder de indruk. 'Prachtig hoeveel mensen zijn opgekomen. En ik denk dat iedereen hier echt het gevoel krijgt van:.'Enkele landelijke politici lieten hun gezicht zien. Zoals Emile Roemer, lijsttrekker van de SP. 'Het wordt de hoogste tijd dat de politiek er nou eens boven gaat staan en de Groningers eindelijk het vertrouwen teruggeeft dat het anders moet.'Zijn collega Gert-Jan Segers van de ChristenUnie: 'Indrukwekkend, dit is een statement van jewelste.'