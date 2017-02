Auto schiet na botsing van talud af

(Foto: 112Groningen/Marc Dol)

Op de N366 op de oprit bij Stadskanaal botsten woensdagochtend twee auto's op elkaar. Door de klap schoot één van de voertuigen van het talud.

De auto kwam in de sloot tot stilstand.



Tweede ongeluk

Vlak nadat dit gebeurd was, gebeurde er nog een ongeval. In totaal moest de berger drie auto's afslepen.



Of er mensen gewond zijn geraakt, is niet bekend.

Door: RTV Noord Correctie melden