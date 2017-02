ChristenUnie wil Belastingdienst, DUO en PI Ter Apel in provincie houden

De ChristenUnie presenteert in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen een pakket maatregelen voor het noorden.

Zo pleit de partij ervoor om overheidsdiensten in kwetsbare regio's te behouden. Hierbij worden onder meer de Belastingdienst, DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) en de gevangenis van Ter Apel genoemd.Daarnaast wil de partij dat de gaskraan binnen één generatie wordt dichtgekraaid. Uiteindelijk wil de ChristenUnie dat de gaswinning volledig wordt gestopt.Voor onderwijs in dunbevolkte gebieden en infrastructuur reserveert de partij respectievelijk 100 en 400 miljoen euro. Een deel daarvan moet ten goede komen aan het Noorden.De ChristenUnie pleit daarnaast voor lagere stichtings- en opheffingsnormen voor scholen, zodat er ruimte is voor het stichten van nieuwe scholen en het openhouden van kleine scholen.