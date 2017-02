Lopend Vuur: Ik weet nog niet op welke partij ik straks moet stemmen

Verkiezingsdebatten, stemwijzers, politici op campagne. De strijd om de kiezer is in volle hevigheid losgebarsten.

Op 15 maart mogen we naar de stembus voor de nieuwe samenstelling van de Tweede Kamer. 28 partijen strijden om 150 kamerzetels. Welke partijen gaan na die verkiezingen het nieuwe kabinet vormen?Ben jij er al uit op welke partij je gaat stemmen?We waarderen het enorm dat je meepraat! Laat je mening horen via de radio (050-3188288), onze Facebookpagina of Twitter ( #opnoord ).Dinsdag was het Lopend Vuur: Ik steun de fakkeloptocht . 88,21 procent van de Groningers (3.300 stemmen) is het daarmee eens.