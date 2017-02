Deel Tweede Kamer steunt Groningen in hoogspanningsstrijd

De beoogde bovengrondse hoogspanningskabel vanuit de Eemshaven naar industrieterrein Vierverlaten kan ook op weerstand rekenen vanuit de landelijke politiek.

Dat bleek dinsdagnacht tijdens het Energiedebat in de Tweede Kamer. D66, CDA en ChristenUnie kwamen met een motie om een deel van het hoogspanningstracé ondergronds te laten gaan.Minister Henk Kamp van Economische Zaken maakte afgelopen december duidelijk dat hij wil vasthouden aan een bovengrondse hoogspanningsverbinding, op nagenoeg dezelfde locatie als de huidige kabels.De nieuwe masten worden twintig meter hoger dan de huidige. Ook worden de kabels dikker.Zestien natuur- en bewonersorganisaties streden voor een alternatief plan. Zij willen dat de kabels ondergronds gaan. Volgens beheerder TenneT kost tien kilometer ondergrondse bekabeling echter 100 miljoen euro extra.Kamp wordt verweten voorheen niet goed te hebben geluisterd naar de wensen van de organisaties. Die zien zich bovendien gesteund door acht gemeenten en de provicie Groningen. 'Het landschap is voor ons net zo belangrijk', motiveert gedeputeerde Henk Staghouwer de steun.Of Kamp de motie - mocht die een meerderheid krijgen - ook uitvoert, durft Staghouwer niet te zeggen. 'We zullen de komende tijd in ieder geval alle wegen bewandelen om zoveel mogelijk steun te krijgen.'Hij spreekt van een 'taai gevecht'. 'Maar we leggen het hoofd nog niet in de schoot. Wij zijn pas tevreden als een deel van het tracé ondergronds gaat.'