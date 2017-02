Welke gele steentjes komen er in de binnenstad te liggen?

Eind dit jaar moeten in enkele straten in de Groninger binnenstad gele steentjes liggen. De keuze voor het type steen houdt de gemeente Groningen tot aan wethouder Joost van Keulen bezig.

Hij wierp woensdagmorgen hoogstpersoonlijk een blik op de verschillende opties voor de stenen.In een aantal straten in de Groninger binnenstad wordt het asfalt vervangen door de voor de stad kenmerkende gele steentjes. Dit is nog niet zo makkelijk, want de huidige steentjes zorgen al jaren voor ongelukken bij fietsers.Ze worden spekglad als het regent. Belangrijkste eis aan de nieuwe gele stenen is dan ook dat ze niet alleen geel zijn, maar ook stroef.De aanbesteding voor de steentjes loopt inmiddels; daarbij wordt de stroefheid van de deelnemende steentjes uitgebreid getest in het laboratorium. Uiteindelijk krijgt een leverancier de opdracht; die mag dan enkele varianten aanleveren die ook op straat een testperiode krijgen.Op de Vismarkt komen proefvakken te liggen. Drie typen steentjes krijgen enkele maanden de tijd zich te bewijzen.De eerste straten die een geel uiterlijk krijgen zijn de Astraat, Brugstraat en Munnekeholm. Na de zomer verdwijnen de bussen daar en begint de herinrichting.In een later stadium krijgen ook de Oosterstraat, Gelkingestraat, Ebbingestraat en een deel van de Sint Jansstraat gele steentjes.