Rouwstoet draagt veiligheid Groningen ten grave

'Hier rust onze veiligheid'. Onder dat motto en met een doodskist op de schouders wordt actie tegen de gaswinning gevoerd, bij het provinciehuis in Groningen. Daar is woensdagmiddag het Noordelijk Lijsttrekkersdebat.

Actievoerder Jan Dales: 'We zakken de bodem in als ze niet teruggaan met de winning van gas, net als een doodskist. De boodschap is duidelijk: stoppen met de gaswinning. Daar strijden we voor.'De Groninger Bodem Beweging en Milieudefensie organiseren de actie. De uitspraken van minister-president Mark Rutte in het tv-programma Jinek zetten kwaad bloed bij de actievoerders. 'Rutte is een man die niet met beide benen op de grond staat', zegt Dales. 'We hebben besloten niet te schelden, want anders deed ik het even. De politiek moet wakker worden. Het komt nu ook in het landelijke nieuws.'Rond het provinciehuis zijn veiligheidsmaatregelen getroffen. 'Alles staat op scherp', constateert verslaggever Goos de Boer.