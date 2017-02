Griep slaat weer om zich heen; aantal gevallen stijgt

Wie 'm gehad heeft deze winter weet er alles van: de griep is hardnekkig dit jaar. De griepepidemie leek op zijn retour, maar neemt toch weer in omvang toe.

Dat blijkt uit de laatste cijfers van onderzoeksinstituut Nivel.



Afgelopen week gingen 137 op de 100.000 mensen naar de dokter met griepachtige verschijnselen. Een week eerder waren dat er 92.



Er is sprake van een griepepidemie als twee weken achter elkaar meer dan 51 op de 100.000 mensen griep hebben.



Dat de griepepidemie zo ver in de winter nog steeds toeneemt is volgens GGD-arts Wim Niessen 'niet gebruikelijk'. Dat de griep ook al tien weken duurt is opvallend.



Huisartsen zien vooral jonge kinderen (0-4 jaar) en ouderen (65+) met griep.

