Honden in Oosterparkwijk krijgen meer ruimte om los rond te lopen

(Foto: Flickr/Gillie Rhodes (Creative Commons))

Het hondenlosloopgebied in het Pioenpark in de Oosterparkwijk in de stad wordt groter. Dat is besloten na overleg tussen de Vereniging Hondvriendelijk Lopen (HVL) en het Groninger gemeentebestuur.

De honden kunnen nu los van de lijn langs de vijver in het park lopen. Dat kon eerder enkel langs een gedeelte van de vijver. Op de loslooproutes moet de hondeneigenaar wel voldoen aan de opruimplicht, maar niet aan de aanlijnplicht.



Aan het eind van 2017 gaat de gemeente opnieuw bekijken waar nieuwe hondenlosloopgebieden kunnen komen. De stad telt nu 90 gebieden waar honden los kunnen rondlopen.

Door: RTV Noord Correctie melden