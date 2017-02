Annemarie Heite, boegbeeld van de aardbevingsproblematiek in onze provincie, is verbijsterd over de uitspraken van premier Mark Rutte. 'Onze minister-president heeft werkelijk geen idee wat er hier aan de hand is. En om wat voor problemen het gaat.'

Rutte sprak dinsdagavond in het tv-programma van Eva Jinek over de problemen in Groningen. Hij zei onder meer dat er 'echt heel veel geld' naar Groningen gaat. Heite zag het fragment toen ze terugkwam van de fakkeloptocht in de stad. 'Ik ben sindsdien nog niet weer warm geworden, want hier word je koud van.''Dit is een maatschappelijk probleem', zegt Heite. 'Dit gaat over het ontwrichten van mensenlevens. Dit gaat over een boodschap die wij nu aan onze jongere generaties meegeven. Over de toekomst van Groningen. Over mensen die 24 uur per dag in de ellende zitten. Ik vind zijn boodschap echt verbijsterend.''Dit legt bloot waar wij in Groningen al jaren tegenaan lopen: dat is één groot blok in Den Haag, dat werkelijk geen idee heeft wat er hier met de mensen aan de hand is. Ik begin zo langzamerhand het gevoel te krijgen dat wij niet zozeer een probleem hebben met de NAM, maar met de overheid en Economische Zaken. Dat we daar lijnrecht tegenover staan.'Kamerlid Tjeerd van Dekken stelt dat Rutte 'de rauwe werkelijkheid van de bewoners in het bevingsgebied niet kent'. 'Hij neemt niet eens de moeite om af te reizen naar Groningen. Dat op de dag dat heel Groningen opstaat voor onze mooie provincie. Dat was hartverwarmend. De uitspraken van Rutte kil en koud.'