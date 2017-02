Demonstranten heten politici welkom: 'Hou het niet bij beloftes alleen'

De eerste lijsttrekkers kwamen woensdag rond het middaguur aan bij het provinciehuis. Daar werden ze opgewacht door demonstrerende Groningers.

'Hou het niet bij beloftes alleen, maar kom eens na wat jullie zeggen', riep een van hen SP-leider Emile Roemer toe. 'Niet altijd politiek bedrijfven in achterkamertjes. Gewoon jullie best doen.'Partijleider Henk Krol van 50PLUS mengde zich in de discussie. 'Jullie zijn uitgebuit. Ik maak me er kwaad om. Op mij kun je rekenen. Ik heb nog nooit een belofte gedaan die ik niet ben nagekomen.'