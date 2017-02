Groningen kapt 51 zieke kastanjebomen

Op meerdere plekken in de stad staan zieke kastanjebomen die gekapt moeten worden. Het gaat in totaal om 51 bomen.

Ze moeten gekapt worden omdat het risico voor omvallen aanwezig is.De bomen staan verspeid over het Noorderplantsoen, Martinikerkhof, begraafplaats Selwerderhof, het Sterrebos, aan het Heerdenpad, de Henri Dunantlaan en aan de singels in de binnenstad.De gemeente heeft onderzoek laten uitvoeren naar de bestrijding van de ziekte. Maar dat onderzoek heeft geen passende oplossing opgeleverd.De zogenaamde kastanjeziekte veroorzaakt zwammen die de boom zwakker maakt waardoor de stam of takken kunnen afbreken.Sinds 2011 is de gemeente extra alert op de kastanjeziekte. Toen greep de ziekte snel om zich heen. Sindsdien kapt en snoeit de gemeente aangetaste kastanjebomen.