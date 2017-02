Actievoerders Platform Storm blijven vastzitten

De drie actievoerders van Platform Storm uit Nieuw-Buinen die gisteren zijn opgepakt, blijven voorlopig vastzitten. Het drietal wordt verdacht van valsheid in geschrifte.

Dat schrijft RTV Drenthe Een woordvoerder van de politie laat weten dat de man en de twee vrouwen 72 uur mogen worden vastgehouden. Dat is tot vrijdagochtend.De drie worden verhoord over het verspreiden van een brief die afkomstig leek van het ministerie van Economische Zaken, maar dat niet bleek te zijn.In november 2016 werd in en rondom 2e Exloërmond en Nieuw-Buinen huis-aan-huis een brief bezorgd. De brief was zogenaamd afkomstig van het ministerie van Economische Zaken en bevatte informatie over een toekomstig windpark in het gebied.Al snel werd duidelijk dat de brief vals was. Namens de provincie Drenthe werd dan ook aangifte gedaan', meldde de politie