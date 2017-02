Liveblog: 'Als deze bubbel onder Den Haag had gelegen was de gaskraan al lang dicht gedraaid'

(Foto: RTV Noord)

Acht lijsttrekkers gaan in het provinciehuis in Groningen met elkaar in debat. Het is het eerste grote tv-debat dat in Nederland wordt gehouden in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen. In deze liveblog kun je alles rondom het debat volgen.





Wil je mee twitteren over het debat? Gebruik de hashtags #nldebat en #rtvnoord. Het debat zelf kun je



De VVD, PvdA, SP, CDA, D66, ChristenUnie, GroenLinks en 50PLUS gaan met elkaar in debat over onder andere gaswinning, vluchtelingen en immigratie, werkgelegenheide en de ontevreden kiezer. De PVV is niet ingegaan op de uitnodiging.

