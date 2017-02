Zwembad Kardinge krijgt een opknapbeurt

(Foto: Flickr/Heiloo Online (Creative Commons))

Zwembad Kardinge in de stad Groningen krijgt nog voor de zomervakantie een opknapbeurt. De ruimten van het recreatie- en instructiebad krijgen een andere uitstraling. En er komt een zee- en strandthema rondom de baden.

Bezoekerswensen

De aanpassingen zijn wensen van bezoekers. Burgemeester en wethouders van de stad willen de upgrade bekostigen met geld dat gereserveerd was voor vervanging van de waterglijbaan. Maar uit klantenonderzoek blijkt dat de gebruikers van het bad de glijbaan nog prima vinden.



Speeltoestellen

Wel willen de bezoekers graag de sfeer in het zwembad verhogen. Dat zou volgens het college kunnen door naast de zee- en strandthema's meer speeltoestellen in het water te plaatsen.



Geen grote inversteringen meer

Over zeven jaar is Kardinge afgeschreven. Daarom wil de gemeente nu geen grote investering in het zwembad doen. Om het bad wel up-to-date te houden worden de eerder genoemde aanpassingen gedaan. In 2020 komt er weer een ronde om het zwembad te voorzien van een kwaliteitsimpuls.



De gemeenteraad moet nog wel goedkeuring geven om het glijbaangeld vrij te geven voor de upgrade.

Door: RTV Noord Correctie melden