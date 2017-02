Ook Delfzijl wil dementievriendelijke gemeente worden

De gemeente Delfzijl wil een 'dementievriendelijke gemeente' worden. Het gemeentebestuur heeft hiervoor een plan gemaakt op voorstel van Fractie 2014. De raad steunde dit voorstel unaniem.

De gemeente Hoogezand-Sappemeer is de eerste dementievriendelijke gemeente van onze provincie. Dit betekent dat mensen met beginnende dementie zo lang mogelijk thuis blijven wonen en mee kunnen doen aan de samenleving. Bijvoorbeeld door zelfstandig boodschappen te doen.'Delfzijl is een vergrijzende gemeente en leeftijd is een belangrijke risicofactor voor dementie', zegt wethouder Meindert Joostens. Twee jaar geleden telde de gemeente 550 inwoners met dementie. Er woonden op dat moment 2.500 inwoners van 75 jaar of ouder. 'De komende jaren zal dit aantal naar verwachting fors stijgen, terwijl het totale inwonertal afneemt.'De gemeente Delfzijl heeft inmiddels gesprekken gevoerd met onder meer de stichting Alzheimer Nederland en Zonnehuisgroep Noord. Er worden bijeenkomsten georganiseerd waarop gepraat wordt met professionals en mantelzorgers.Daarnaast wil de gemeente medewerkers en winkeliers trainen hoe om te gaan met mensen met dementie, onder meer via een online cursus.