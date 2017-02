Zijlstra (VVD) schaart zich achter gas-uitspraken Rutte

'Ik kan me vinden in de uitspraken van premier Rutte over de gaswinning', sprak VVD-lijsttrekker Halbe Zijlstra tijdens het Noordelijk Lijsttrekkersdebat.

'We hebben al veel gedaan voor de Groningers, maar zijn er nog niet.' Daamee herhaalde Zijlstra het punt van Rutte. Dat kwam de premier op veel kritiek te staan.Zijlstra reageerde ook op de stelling dat de gaswinning terug moet naar 12 miljard kuub per jaar. Hij is het daar niet mee eens.Zijlstra: 'De veiligheid van bewoners moet voorop staan. Een stabiele gaswinning is daarbij van belang. De hoogte van de winning is echter ook belangrijk. Bij koude winter moet er meer gas gewonnen worden. Dan is er een groter risico op aardbevingen.'Jesse Klaver van GroenLinks is het oneens met Zijlstra. 'Er zijn alternatieven. Die fluctuaties zijn een risico, maar we moeten een keuze maken. En kiezen voor alternatieve energiebronnen.'Hij kreeg bijval van onder meer Roemer (SP), Pechtold (D66) en Asscher (PvdA). 'Ik erger me kapot. Ik heb huilende mensen gesproken. Haal de NAM ertussen uit', aldus Roemer.'De mensen in Groningen betalen de rekening voor de rest van Nederland. De gaswinning moet terug naar 0. Zorg nu eens dat Nationaal Coördinator Hans Aalders de schade inventariseert en laat de NAM betalen', vond Pechtold.Nederland heeft een 'ereschuld', vond Asscher. Hij denkt dat er drie zaken moeten gebeuren: 'De gaskraan moet zo snel mogelijk dicht. De NAM moet uit de schade-afhandeling gehaald worden. En er moet weer toekomst weer komen.'50PLUS ging nog een stapje verder. Die vindt dat er een parlementaire enquete moet komen.Klaver concludeerde uiteindelijk dat er een meerderheid is onder de partijen om de gaswinning terug te draaien. 'Laten we het nu dan ook netjes afhandelen.'