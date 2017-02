Google eert Aletta Jacobs met speciaal logo

Google eert donderdag de 163e geboortedag van Aletta Jacobs uit Sappemeer met een aangepast logo.

De Googleis een aangepast logo dat de zoekmachine gebruikt tijdens internationale feestdagen, jubilea en speciale evenementen. Bij het selectieproces wordt gekeken naar gebeurtenissen die passen bij innovatie en de bedrijfscultuur van Google.Aletta Jacobs was de eerste vrouw in de Nederlandse geschiedenis die mocht studeren. De doodle toont Jacobs voor de voormalige Rijks Hogere Burgerschool in Sappemeer, waar ze in 1870 werd toegelaten. Een jaar later begon ze haar studie medicijnen aan de Rijksuniversiteit Groningen.De doodle is te zien voor internetters in Nederland, Zweden, Estland, Wit-Rusland, Polen, Spanje, IJsland, Canada, Denemarken, Australië, Israël en Nieuw-Zeeland.