Er komen acties om de Waddenzee plasticvrij te maken

Een aantal natuurorganisaties en Rijkswaterstaat slaan de handen ineen om het Waddengebied plasticvrij te maken. Zo komt er twee keer per jaar een grote opruimactie en komen er jutbakken langs de hele kust, waar mensen afval in kwijt kunnen.

Het zijn twee punten uit het actieplan van Rijkswaterstaat en de natuurorganisaties Groninger Landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, It Fryske Gea en Noord-Hollands Landschap.'Ook gaan we met noordelijke afvalverwerkers praten over het recycelen van afval, want daar kan veel meer mee gedaan worden', zegt projectleider Nienke Dijkstra. 'Daar valt zelfs geld aan te verdienen.''Daarnaast staan er gesprekken met de visserij op het programma. Die zorgen natuurlijk wel eens voor afval, maar zij zijn bij uitstek de mensen die de meeste kennis van het gebied hebben. Daar kunnen we nog veel van leren.''Het belangrijkste is dat we nu gaan samenwerken', zegt Dijkstra. 'Het kan nu allemaal wat efficienter. Want vervuiling van het Waddengebied is nog steeds een groot probleem, en het wordt niet minder.'