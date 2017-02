Roemer: 'Opvang Ter Apel moet kleiner'

Het noorden heeft het flink te verduren gehad met economische vluchtelingen. Dat concludeerden de lijsttrekkers woensdag tijdens het Noordelijk Lijsttrekkersdebat in Groningen.

Daarom was een deel van hen het wel eens met de stelling om landen als Marokko strenger aan te pakken als ze weigeren hun onderdanen terug te nemen. De SP wil bovendien dat de opvang in Ter Apel kleiner wordt.Om problemen met mensen uit zogenoemde veilige landen op te lossen, moet er meer politie komen, vond Gert-Jan Segers van de ChristenUnie. 'We moeten de politiekracht op sterkte brengen. Wijkagenten erbij werven. Burgers zijn hulp, maar hoeven het werk niet over te nemen.Hij refereert daarmee aan de burgerwacht, die onder meer in Ter Apel op de been kwam om de veiligheid te waarborgen. Henk Krol van 50PLUS: 'Het hele experiment met nationale politie is mislukt . De grens bij heel veel mensen bereikt.''Als we één les hebben geleerd, is het dat het Noorden een sociaal gezicht heeft', vond Alexander Pechtold van D66. 'Er zijn hier meer vrijwilligers dan in de rest van het land. En vluchtelingen waren hier zeer welkom.Emiel Roemer van de SP viel hem bij. 'De Noorderlingen hebben hun solarideit laten zien. 10% van Nederlanders woont hier, en ze vangen de helft van asielzoekers op. Dat kan niet. Ter Apel moet kleiner.'