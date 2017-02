Ledental politieke partijen stijgt licht

(Foto: Flick/Tom Roeleveld (Creative Commons))

De politieke partijen in de Tweede Kamer hebben er vorig jaar iets meer leden bijgekregen, heeft het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP) van de Rijksuniversiteit Groningen becijferd.

Op 1 januari 2016 bedroeg het gezamenlijke ledental 286.869, een jaar later was dat 289.456.



Verlies voor VVD, SP en CDA

Hoewel er over de gehele linie sprake was van een lichte stijging, boekten drie partijen vorig jaar ledenverlies. De VVD noteerde een achteruitgang van 6,7 procent; de SP van 5,2 procent en het CDA van 2,8 procent.

Door: RTV Noord Correctie melden