Pechtold: 'Noorden moet klimaatinstituut binnenhalen'

Haal het Klimaatinstituut naar het Noorden. Die oproep deed D66-leider Alexander Pechtold tijdens het Noordelijk Lijsttrekkersdebat. Zijn oproep kreeg bijval van andere lijsttrekkers.

Hij constateerde verder dat de werkloosheid in Groningen de hoogste van alle provincies is. Fryslân en Drenthe zitten net onder het landelijk gemiddelde.Op de vraag of het Noorden de Tesla-fabriek binnen moet halen , werd geantwoord dat het niet aan de politiek is. Alleen Jesse Klaver (GroenLinks) was uitgesproken: hij vindt het geen goed idee.'Maar wel werd het Klimaatinstituut werd genoemd door Pechtold. 'Daar ligt een mooie kans. Het gaat veel werkgelegenheid opleveren. Het is een kans, pak het aan!'Daarnaast pleitten verschillende partijen ervoor om overheidsdiensten naar het Noorden te verplaatsen. Krol (50PLUS): 'Als ik zie hoe Groningen de laatste jaren is uitgebuit, dan mag er wel wat voor terugkomen. Bijvoorbeeld bij de Belastingdienst. Daar zoeken ze veel mensen nu oudere werknemers daar massaal vertrekken.''We hebben een ereschuld. Dus we kunnen best wat overheidsdiensten hierheen verplaatsen', aldus Gert-Jan Segers (CU).Lodewijk Asscher (PvdA) ging nog een stapje verder: 'We mogen nog wel wat ambitieuzer zijn. Ik stel een investeringsbank voor. We willen 10.000 banen in publieke sector creëeren. Met eerlijke spelregels.'