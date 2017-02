Van Mesdagkliniek: 'We wachten onderzoek dodelijke steekpartij Kijvelanden eerst af'

De Van Mesdagkliniek in Groningen ziet vooralsnog geen aanleiding om maatregelen te treffen na de dodelijke steekpartij in tbs-kliniek De Kijvelanden. Bij de steekpartij kwam een 25-jarige medewerker van de kliniek in het Zuid-Hollandse Poortugal om het leven.

'We wachten eerst de resultaten van het onderzoek van de Inspectie Veiligheid en Justitie af', aldus woordvoerder Petra de Maar van de Van Mesdagkliniek. 'Het is nog onduidelijk wat de exacte toedracht van de steekpartij is geweest.'



'Het 'messenbeleid' verschilt per patiëntengroep'

De medewerker van De Kijvelanden overleed zondag, nadat hij een paar dagen eerder door een patiënt was aangevallen met een schaar. Volgens De Maar kan niet elke patiënt zomaar over een schaar of een mes beschikken. 'Het 'messenbeleid' bij ons verschilt per patiëntengroep. Er wordt zeer zorgvuldig gekeken naar de benodigde mate van veiligheid.'



Om de aangeslagen medewerkers van De Kijvelanden zoveel mogelijk te ontzien wordt er de komende tijd extra personeel ingezet. Ook wordt een aantal patiënten overgeplaatst. 'Om de medewerkers te ontlasten wordt er één patiënt overgeplaatst naar de Van Mesdagkliniek', aldus De Maar.

Door: RTV Noord