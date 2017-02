Ook 50PLUS wil parlementaire enquête over gaswinning

'Ik dacht dat het koloniale verleden van Nederland voorbij was, maar wat mij betreft wordt Groningen nog steeds uitgebuit. Als het aan 50PLUS ligt, komt er een parlementaire enquête, want ik vind dat Groningen echt schandalig is behandeld.' Dat zei fractievoorzitter Henk Krol van de partij 50PLUS woensdagmiddag tijdens het Noordelijk Lijsttrekkersdebat.

Krol steunt daarmee het initiatief van raadslid Hans Warink van Loppersum Vooruit. Hij heeft een petitie opgesteld, waarin gevraagd wordt om een parlementaire enquête over de besluitvorming rond de gaswinning. Warink kreeg eerder al steun van de Groninger Bodem Beweging (GBB) en van Annemarie Heite uit Bedum. Tot nu toe is er geen Kamermeerderheid voor zo'n parlementaire enquête. Met de petitie wil Warink de politiek onder druk zetten. 'Ik heb in mei veertigduizend stemmen nodig. Als het in dit tempo doorgaat, moet dat makkelijk te doen zijn', zegt het raadslid.Warink wil vooral dat door de parlementaire enquête de 'waarheid boven tafel komt'. 'Er wordt nog steeds van alles ontkend. Als gedupeerden voor de rechter moeten komen, verschuilt de landsadvocaat zich achter onwetendheid. Als iedereen de juiste informatie heeft, kunnen de slachtoffers hun gelijk halen. Niet in 2012, maar in 2003 had ik al erkende schade aan mijn huis door bodembeweging. Zelfs daarvoor, toen wij nog een familiehotel hadden, sprongen soms de scheuren in de muren na een knal. Maar de overheid deelde toen niet alle informatie en dus draaiden wij voor de kosten op.'