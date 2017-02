Niemand herkent Gerard Wiekens, behalve zijn vrouw

Rara, wie is het? Voetbalclub Manchester City stelt die vraag met enige regelmaat op Twitter aan de fans, met een geblurde foto van een oud-speler in beeld.

De opgave van woensdag was een lastige. Niemand herkende wie er op het plaatje stond. Behalve Angelique Wiekens. Niet zo vreemd, want de gezochte speler is haar man: Gerard Wiekens.De in Oude Pekela geboren verdediger stond jaren onder contract bij de Engelse topclub. Tussen 1997 en 2004 speelde hij 182 duels voor Manchester City. Wiekens begon én eindigde zijn carrière in het shirt van BV Veendam.