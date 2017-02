Groningse poolonderzoeker: 'Klimaat wordt steeds extremer en minder voorspelbaar'

Als het een beetje meezit kunnen we over een paar dagen weer schaatsen. Je komt dan in de verleiding om te denken dat het allemaal wel meevalt met de opwarming van de aarde. Maar Maarten Loonen, poolonderzoeker van het arctisch centrum van de Rijksuniversiteit Groningen, maakt zich grote zorgen om de klimaatverandering.

'Eigenlijk merken we hier nog nauwelijks iets van die verandering. We hebben misschien wat vaker extremer weer. Maar op de Noordpool wordt het steeds warmer en neemt de onvoorspelbaarheid van het klimaat toe', vertelt Loonen.Toen de poolonderzoeker 26 jaar geleden voor het eerst op Spitsbergen kwam, was het idee dat de grootste verandering op Siberië zou komen, op het land. Spitsbergen werd 'gebufferd' door de zee en dus zou daar minder veranderen. Loonen: 'Maar doordat de oceaan steeds warmer wordt, bevriest die veel minder snel. Het afgelopen najaar bleef de temperatuur boven het vriespunt en is het ijs op de noordpool niet teruggekomen. Dat ervaar ik als heel schokkend'.'We gaan nu kijken wat de gevolgen zijn van dat knettergekke najaar op Spitsbergen, waarin het ook absurd veel geregend heeft. Dit zet het hele systeem op zijn kop. Als het heel koud is op de noordpool, dan heb je een scherpe grens. Die grens wordt nu vager en dat betekent dat de warmte niet alleen naar het noorden trekt, maar de kou ook naar het zuiden. De extremen en de onvoorspelbaarheid worden groter', zegt Loonen.Toch blijft iedereen er heel rustig onder, vindt Loonen. 'Dat is ongelofelijk. We weten wat de oorzaak is en we hebben de technologie en de financiële middelen om er iets aan te doen, maar toch stellen we maatregelen uit. Als we langer wachten, rijzen de kosten straks de pan uit.'