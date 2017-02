Algerijn die directeur gevangenis Ter Apel bedreigde langer vast

(Foto: Jos Schuurman/FPS)

Een 38-jarige Algerijn die vorig jaar november de directeur van de gevangenis in Ter Apel bedreigde, blijft voorlopig vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam woensdag bepaald. De man dreigde om na zijn vrijlating 'de eerste de beste Europeaan' in stukken te snijden.

Uit de voorlopige dagvaarding blijkt dat de verdachte tijdens zijn verblijf in Ter Apel meerdere malen zou hebben gedreigd met een terroristisch misdrijf. 'Als ik terug ben in Frankrijk dan takel ik de eerste de beste man of vrouw toe. Westerlingen moeten voelen wat moslims in oorlogsgebieden meemaken. Het bewijs stuur ik op naar de PI Ter Apel', aldus de verdachte tegenover een gevangenisbewaarder.



'Jullie directeur is gewaarschuwd'

Ook gevangenisdirecteur Laurens Huizenga moet het dus ontgelden. 'Jullie directeur is dus gewaarschuwd, vertel hem dit maar. Als ik straks buiten in mijn omgeving een Nederlander tegenkom leg ik hem op de grond, zet mijn voet in zijn nek en maak hem dood. Hij is een bedreiging voor mijn veiligheid.'



Justitie plaatst de Algerijn daarop over naar de extra beveiligde afdeling van de gevangenis in Vught. 'Belachelijk', aldus de advocaat van Youssef M. 'Mijn cliënt was verbitterd toen hij in detentie zat. Dat hij nu vastzit op de terreurafdeling slaat nergens op. Justitie heeft een 'non-zaak'.



Proces in zwaar beveiligde Bunker

De verdachte wordt vervolgd door het Openbaar Ministerie in Den Haag. Uit voorzorg wordt de eerste dag van het proces tegen Youssef M. woensdag gehouden in de zwaar beveiligde rechtbank in Amsterdam-Osdorp, bijgenaamd de Bunker. Ondanks een verzoek tot vrijlating, blijft de verdachte voorlopig vastzitten. 'Een teleurstellende uitkomst', aldus advocaat Freek van der Brugge.



Wanneer de rechtbank zich inhoudelijk over de zaak tegen Youssef M. buigt, is nog niet duidelijk.



Door: RTV Noord Correctie melden