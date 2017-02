Lijsttrekkersdebat: wie heeft het laatste woord?

Het provinciehuis van Groningen vormde woensdagmiddag het strijdtoneel van het eerste landelijke tv-debat in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezigen.

De acht deelnemers debatteerden over onder meer de energie/gaswinning, vluchtelingen en immigratie, werkgelegenheid/economie en de ontevreden kiezer.Deelnemende politici aan het Noordelijk lijssttrekkersdebat waren: Jesse Klaver (GroenLinks), Gert-Jan Segers (ChristenUnie), Sybrand Buma (CDA), Henk Krol (50PLUS), Lodewijk Asscher (PvdA), Alexander Pechtold (D66), Halbe Zijlstra (VVD), Emile Roemer (SP).Verslaggevers Suzanne Stoppels en Mario Miskovic spraken aan het eind van de dag nog even kort met de deelnemende politici. Ze krijgen nog één keer het woord.Liever lezen wat de gaswinningsstandpunten van de partijen in de Tweede Kamer zijn? Klik dan hier 'Het leuke is, dat nu eerst de kiezer aan zet is. En die kiezer bepaalt welke partijen er straks toe doen' zegt Henk Krol van de 50+ partij. Hij verwacht dat zijn partij mogelijk meer dan tien zetels zal gaan halen.Emile Roemer van de SP is er van overtuigd dat er in de politiek duidelijk een kentering voelbaar is als het gaat om de gevolgen van de gaswinning. 'En dat heeft veel te lang geduurd', is hij van mening.Sybrand Buma van het CDA doet de uitspraak dat de politiek eerlijk moet zijn als het gaat om energie en de gaswinning. Niet alleen naar de Groningers toe, maar ook naar de rest van het land. 'Onze energie wordt duurder zonder gas uit Groningen. We hebben minder te besteden. En dat verhaal moet eerlijk verteld worden'.'Volstrekte nonsens' noemt Jesse Klaver de uitspraken van politieke partijen die zeggen dat de gaswinning niet terug gedraaid kan worden. 'We kunnen de gaswinning terugdraaien naar 12 miljard kuub. Maar dat gaat niet in één jaar', aldus Klaver.'We hebben de Groningers in de steek gelaten' volgens Gert-Jan Segers van de ChristenUnie. 'Zelfs ná de grote klap in 2012 is er nog massaal gas opgepompt. We hebben steeds de lusten gehad, maar niet de lasten'. Het wordt tijd dat dat nu eens wordt omgedraaid', aldus Segers.Halbe Zijlstra is van mening dat er flink wat te besparen valt in de hoek van de schade-afhandeling. Het nu nog grote aantal second-opinions zou verminderd kunnen worden door onder een bepaald schadebedrag de eigenaar van de woning het voordeel van de twijfel te gunnen. Daarmee zou naast geld ook veel tijd kunnen worden bespaard.Groningen moet zich vooral richten op de toekomst en op andere vormen van energie dan de gaswinning volgens Alexander Pechtold. Hij benadrukt de kansen die er voor Groningen en de Groningers zijn door zich te richten op nieuwe, schone energievormen. Bijvoorbeeld in de vorm van een klimaatinstituut.Lodewijk Asscher toont, net als zijn collega-politici, begrip voor de Groningers. Asscher wil dat de schade-afhandeling wordt weggehaald bij de NAM, dat de gaskraan verder dicht wordt gedraaid en dat er geld naar Groningen gaat om weer een nieuwe toekomst en een nieuw perspectief op te bouwen.