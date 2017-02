Kentekenparkeren zorgt voor twijfels over privacy

Hoe zit het met de privacy van automobilisten als ze gebruik maken van kentekenparkeren? Dat vragen meerdere partijen in de Groninger gemeenteraad zich af. Dat bleek woensdag tijdens de commissievergadering.

Alle politieke partijen steunen deze nieuwe vorm van betaald parkeren, maar er zijn bij veel partijen twijfels over de waarborging van de privacy van automobilisten. Alleen de PvdA en VVD maken van de privacy een minder heet hangijzer.Het college van burgemeester en wethouders van Groningen wil graag in de hele stad kentekenparkeren invoeren . Parkeerders voeren daarbij hun kenteken in bij de betaalautomaat en kopen parkeertijd. Het kenteken staat vervolgens geregistreerd en je hoeft niet meer terug te lopen naar de auto om een bonnetje achter de voorruit te leggen.Maar juist dat voordeel zorgt voor een nadeel. Wat als je je kenteken niet wil invoeren uit privacyoverwegingen? Volgens de wet is het namelijk niet verplicht om je kenteken in te voeren. 'Wij moeten een mogelijkheid aanbieden om anoniem te betalen', aldus wethouder Paul de Rook (D66) van Verkeer.'De kentekengegevens worden overigens niet langer dan een week bewaard. Als mensen een boete krijgen worden de gegevens wel langer bewaard. Wij moeten in het geval van een bezwaarmaking bij een boete kunnen achterhalen of diegene volgens het systeem daadwerkelijk niet heeft betaald.'De Rook is dus verplicht om een anonieme variant aan te bieden. Een variant waarbij de automobilist geen kenteken hoeft in te voeren. Benni Leemhuis van GroenLinks kwam met het Utrechts model. 'Je krijgt daar een bonnetje waarmee je kan bewijzen dat je betaald hebt. Die leg je dan alsnog achter het raam. Je hoeft dan niet je kenteken in te voeren, maar je moet wel heen en weer lopen naar je auto.'Meerdere partijen kunnen zich vinden in dit Utrechtse model.De Rook gaat op zoek naar mogelijkheden om een eigen model te ontwikkelen. 'De bonnetjes buiten de deur houden zou in ieder geval het mooiste zijn. Die zorgen vaak voor de technische storingen.'