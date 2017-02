Das gespot: 'Een compliment voor de Onlanden'

In natuurgebied de Onlanden is afgelopen weekend door Natuurmonumenten een das gespot. En dat is bijzonder volgens boswachter Reiner Hartog.

'We zijn er hartstikke blij mee, want het is echt een compliment voor het gebied. En een verrijking voor het gebied', zegt Hartog tegen RTV Drenthe . 'Zo'n das is best wel kritisch naar z'n leefomgeving.'Afgelopen week vermoedde Hartog al dat er een das zat in het natuurgebied ten zuidwesten van de stad Groningen. 'We vonden allereerst een pootprint in vers uitgegraven zand', vertelt de boswachter. Vervolgens is eenopgehangen. Zodra er een dier langsloopt maakt de camera een foto.Hierdoor is er nu het onomstotelijke bewijs. De das die vol met z'n snuit in de camera keek.In een ver verleden werden al eens dassen gespot in de Onlanden. 'We hopen dat deze das blijft en dat ie een aantal van z'n soortgenoten meeneemt en daar een gezinnetje sticht.'Of er meer dassen in de Onlanden zijn, weet Hartog niet. Wandelaars krijgen het dier waarschijnlijk niet te zien. 'Een das is echt een nachtdier, dus de kans is klein dat het dier overdag te zien is. De sporen zijn wellicht wel te zien', zegt Hartog.