Beleidsplan FC: 'Herkenbaar voetbal met strijd, passie en lef'

De selectie gaat terug naar achttien, instroom van spelers uit eigen opleiding en een aanpassing van de profscouting. Deze drie en vijf andere actiepunten met betrekking tot het eerste elftal staan in het nieuwe beleidsplan van FC Groningen.

Ook wordt er geschreven over de speelwijze van de FC. Zo moet er 'herkenbaar voetbal komen, gebaseerd op strijd, passie en lef'.Een speelwijze die de supporter moet aanspreken. Die termen zijn al langer te horen in het Noordlease stadion, maar hoe ga je dat realiseren? Technisch manager Peter Jeltema: 'Dat heeft alles met de juiste spelers te maken. In uitwedstrijden zijn we al prima in staat om dat te doen waar we goed in zijn: doelpunten maken. Dit willen we ook in eigen huis laten zien, maar daar weet de tegenstander goed op in te spelen. Wil je dit veranderen, dan vraagt dat een ander type voetballer. Eén die daar doorheen kan spelen. Daar zijn we nu naar op zoek', zegt Jeltema op Radio Noord.De profscouting wordt ook aangepast. 'We kunnen er niet omheen dat de voetbalwereld verandert. Er wordt veel geld betaald voor jonge spelers. Dat was in het verleden een categorie spelers waar wij altijd vrij makkelijk bij kwamen. Nu is dat vrij moeilijk geworden. We kunnen niet zomaar tien scouts aan ons binden. De data- en videoscout zullen belangrijk voor ons worden. Zij zullen het voorwerk doen voordat een profscout aan het werk gaat. Zo versmallen we het aantal wedstrijden, waarvan we vinden dat we ze moeten zien. Het voorkomt een hele hoop reizen en wedstrijden voor niks bekijken', aldus Jeltema.Verder hoopt FC Groningen de netto omzet de komende jaren te verhogen naar twintig miljoen euro.Naast het eerste elftal zijn er ook actiepunten voor onder meer de opleiding, organisatie en supporters.