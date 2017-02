Chinese leeuw opent hotel en restaurant

Met een traditionele Chinese leeuwendans is woensdag hotel Het Wapen van Leiden en het bijbehorende wereldrestaurant geopend in Appingedam. De zaak draaide al sinds september, maar de familie Hu greep het Chinees Nieuwjaar aan voor de feestelijke heropening.

Twee jaar geleden nam de familie het pand aan het Kerkplein over. Dat ging niet zonder slag of stoot, want er was voor 120.000 euro aan aardbevingsschade.De NAM wilde dat bedrag in eerste instantie niet betalen, waardoor de koop niet doorging. 'Uiteindelijk hebben we gewonnen en hebben we het bedrag grotendeels gekregen', vertelt eigenaar Andy Hu. Het hotel is daarna flink onder handen genomen. Het voormalige café Kameleon is omgetoverd tot wereldrestaurant Gooday.De familie Hu wil hiermee weer reuring brengen in het centrum van Appingedam. En dat lijkt goed te lukken. 'Zaterdag zitten we bomvol, dan krijgen we bijna driehonderd mensen over de vloer. Ook donderdag en vrijdag wordt het steeds drukker', vertelt Hu.Met Het Wapen van Leiden keert de familie Hu terug naar Appingedam. Ruim twintig jaar geleden hadden de ouders van Andy een Chinees restaurant aan de Stationsstraat. Na acht jaar vertrokken ze naar Beerta en begonnen daar het restaurant You-Yi. Toen de familie Hu hoorde dat het Damster hotel te koop stond, hoefden ze niet lang na te denken.'De band met de gemeente was heel goed. Wij kregen alle steun van de gemeente, op voorwaarde dat we er iets moois van zouden maken', zegt Hu.Tegelijk met de verbouwing van Het Wapen van Leiden is ook de straat en het plein bij het hotel aangepakt. De entree van de parkeerplaats aan de achterkant is verplaatst, waardoor het Kerkplein verkeersarm is geworden. Daardoor is er in de zomer ruimte voor terrasjes. Ook is de parkeerplaats uitgebreid met dertig plekken, waardoor winkelende klanten hun auto daar ook kwijt kunnen.