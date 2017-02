Mischa's Mediawereld: Trump, Brexit en Groningen

Twee dagen lang was Groningen het centrum van politiek Nederland. Met de fakkeltocht van dinsdag en het lijsttrekkersdebat een dag later, hadden we twee relevante evenementen in huis. Met als grote vraag: wat levert het op?

Na Brexit en Trump en door het ook elders opkomende populisme, buitelen de analisten bijkans over elkaar heen. Twee hoofdlijnen voeren in hun verhalen de boventoon. Globalisering heeft veel gebracht, maar de grote middengroep profiteert er niet van. Terwijl de paar procent superrijken zeker de helft van de extra inkomsten opstrijkt. En het tweede punt: het vertrouwen in officiële instanties neemt zienderogen af.Wat dat laatste betreft, is de situatie in de VS vele malen zorgelijker dan bij ons. Daar ontmoeten bijna alle instanties steeds meer wantrouwen en is het vertrouwen in bijvoorbeeld het congres, de politie en de pers tot absolute dieptepunten gedaald. Vandaar ook dat Trump zonder blikken of blozen rechters persoonlijk zwart kan maken. Ongekend en angstaanjagend misschien. Maar wel realiteit.Zover is het hier (nog) niet. Maar de zaak staat wel onder druk. Onze provincie is daarbij een mooie graadmeter. We hebben te maken met grote problemen door de gaswinning en kijken voor de oplossing naar de door ons gekozen overheid. Daarnaast behoort Groningen tot de armste provincies van het land, terwijl we een aardkorst verwijderd zijn van de grootste bodemschat van het Koninkrijk. Het één heeft met het ander te maken. Groningers hebben in elk geval het recht zich onbegrepen te voelen door de politiek.Vandaar dat we er eens goed voor gingen zitten. Het Noordelijke Lijsttrekkersdebat. Traditiegetrouw gemeden door de PVV. Die partij hanteert een andere communicatiestrategie. Maar toch met genoeg zwaargewichten om van belang te zijn.Het is verkiezingstijd. Dus de heren toonden begrip voor de noden van het Noorden. Er kwamen wat toezeggingen links en rechts en er werd zorg uitgesproken over het groeiende wantrouwen bij de kiezers. Met de bezwering dat loze beloftes echt niet langer kunnen.Inderdaad. En we kunnen het controleren. Freek de Jonge riep tijdens de fakkeltocht op tot scheiding van Gas en Staat. Een ruime meerderheid van de debatterende lijsttrekkers wil de NAM weghalen uit het proces van schadeherstel in onze provincie. Het enige wat de NAM mag, of moet, is betalen.Dat is dus zo geregeld. Geen loze beloftes! We zullen zien. Er hangt nogal veel van af.Voor het hele land.Mischa van den BergHoofdredacteur RTV NoordIn Mischa's Mediawereld schrijft hoofdredacteur Mischa van den Berg over onze omroep, journalistiek en aanverwante mediazaken. Volg Mischa op Twitter