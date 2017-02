Bewoners versterkte huizen klagen over binnenklimaat

De huurders van dertig bouwkundige versterkte huurwoningen in Loppersum zijn het zat. Hun klachten over een matig binnenklimaat worden genegeerd, vinden ze.

Ze dreigen met gerechtelijke stappen als woningstichting Wierden en Borgen niet in actie komt. Ondertussen worden handtekeningen ingezameld.De huizen zijn vorig jaar niet alleen versterkt, maar ook energieneutraal gemaakt. De installaties die daarvoor zijn aangelegd zouden matig werken en zijn volgens de bewoners lastig te bedienen. Ook storen ze zich aan de matige ventilatie in de huizen.Eerder klaagden huurders al over de slechte afwerking van de versterkte huurhuizen in Loppersum.