Stadskanaal wil herindelen, maar twijfelt aan wensen van 'huwelijkspartners'

De gemeenteraad van Stadskanaal is eensgezind: een herindeling is goed voor de toekomst van de gemeente. Maar twijfels zijn er ook. Want wat willen herindelingspartners Pekela en Veendam nu eigenlijk?

Stadskanaal is de derde op rij die de herindeling bespreekt. De raden van Veendam (maandag) en Pekela (dinsdag) gingen Stadskanaal deze week voor. En de geluiden uit die twee gemeenten zorgen nog niet voor een zeker gevoel in Knoal.'Ik hoor allerlei aarzelingen in Pekela en Veendam', zegt fractievoorzitter Bert van Beek van de ChristenUnie. 'Dat vind ik jammer. Ik hoor liever een volmondig: 'Ja, we gaan er voor!''Boudy Meertens van Gemeentebelangen proeft die aarzelingen in Pekela en Veendam ook. Zij vraagt zich dan ook af of Pekela en Veendam wel de juiste partners zijn voor dit huwelijk.Gert Jan Boels, fractievoorzitter van de het CDA, noemt de huidige stand van zaken in Pekela en Veendam 'spannend'.In Pekela is de SP fel tegen de herindeling. De sleutel in die gemeente is in handen van Samen Voor Pekela. Die partij heeft zich nog niet uitgesproken over de herindeling.In Veendam tekent zich vooralsnog een meerderheid af tegen de herindeling. De fracties van tegenstanders Gemeentebelangen, SP en VUK hebben samen al een meerderheid in de gemeenteraad.Toch is er in alle drie gemeenten bij de voorstanders hoop op een goede afloop. Het oordeel valt namelijk pas op 28 februari. Dan stemmen de drie raden tegelijk over de herindeling.