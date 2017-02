De Oosterpoort loopt vol voor Jesse Klaver: 'Hij doet wat hij zegt en dat spreekt aan'

Geen achterafzaaltje in een wijkcentrum, maar een uitverkochte zaal in De Oosterpoort in de stad Groningen. Ruim twaalfhonderd partijleden en belangstellenden willen het verhaal van GroenLinks-leider Jesse Klaver horen.





Ook voor andere partijleden interessant

'Ik vind het erg interessant wat er gebeurt rond Jesse', zegt Arjen Banach, fractievoorzitter van Student & Stad in Groningen. 'Ik ben benieuwd naar zijn verhaal en dan zou het zomaar kunnen dat ik op hem ga stemmen.'



Die mening is PvdA-lid Martin Kruiger uit Sauwerd ook toegedaan: 'GroenLinks laat een echt, fris geluid horen. Klaver doet wat hij zegt. Dat spreekt mij erg aan'.



Het Klaver-evangelie

Wanneer de meet-up eenmaal losbarst met opzwepende muziek, betreedt Klaver het podium. Zijn speech van dertien minuten gaat erin als het evangelie bij een ouderling.



Maar wat zorgt er nou voor dat Klaver het goed doet in de peilingen? 'Hij is verfrissend', legt Anneke Duit uit. De voormalig GroenLinks-wethouder van Pekela voorziet dan ook een goed resultaat voor haar partij: 'Kijk naar de hoeveelheid mensen hier. Dit gaat voor resultaat zorgen, daar ben ik van overtuigd'.



