Drie Donar-spelers in Oranje voor All*Star Game

Drie spelers van Donar zijn door bondscoach Toon van Helfteren opgeroepen om voor Oranje mee te doen aan de jaarlijkse All*Star Game. Het gaat om Arvin Slagter, Sean Cunningham en Stefan Mladenovic.

Orange Lions

Het team van Oranje, ook wel de Orange Lions genoemd, komt in de All*Star Game uit tegen de (overige) beste spelers van de eredivisie.



Ook de Groninger Maarten Bouwknecht, die uitkomt voor New Heroes uit Den Bosch, is geselecteerd. De selectie van Oranje bestaat verder uit Jessey Voorn, Thomas Koenis en Mohamed Kherrazi (ZZ Leiden), Olaf Schaftenaar en Nick Oudendag (Landstede Basketbal) en Dimeo van der Horst (BC Apollo).



De All*Star Game wordt gespeeld op zondag 19 februari in Leiden.

