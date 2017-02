Ulrum heeft een goed gevulde schatkamer

Medailles, dorpskrantjes, asbakken met afbeeldingen, maar ook archieven van verenigingen die niet meer bestaan. Zij vormen gezamenlijk de 'schatkamer van Ulrum'.

Zwemles in het kanaal

Anita Valkema maakt, samen met een aantal andere vrouwen, een dorpsarchief. 'Dit is bijvoorbeeld een zwemdiploma uit 1929', vertelt Valkema. 'Er werd hier zwemles gegeven in een inham in het kanaal. Daar was een stuk afgezet met palen en daar lagen wat latten overheen.'



Uit de hand gelopen

Valkema is niet geboren in Ulrum, maar ze woont er sinds 1974. 'Je begint dan dingen te verzamelen en dat is helemaal uit de hand gelopen. Hoe mooi is het als je al die spullen kunt delen met andere mensen?', lacht ze.



Oude school

De 'schatkamer' zit in het oude schoolgebouw in het dorp. 'We zijn een paar keer in de maand open en iedereen kan dan spullen brengen', vertelt Valkema. 'Maar mensen komen ook gewoon bij mij thuis of ze bellen me en dan haal ik het op.'

