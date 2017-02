Achttien beroepsschriften tegen windmolens ingediend bij Raad van State

Bij de Raad van State zijn achttien beroepsschriften ingediend tegen het bouwen van een windpark in de Veenkoloniën.

Wanneer de Raad uitspraak doet is niet duidelijk, meldt RTV Drenthe . De uitspraak van de Raad van State is definitief; er is geen hoger beroep mogelijk.'Eén van de beroepsschriften is 180 pagina's groot', laat een woordvoerder van de Raad van State weten. 'Er wordt onder meer bezwaar gemaakt tegen slagschaduw, geluidsoverlast en het verdwijnen van rust en ruimte.'Het is overigens niet zo dat er geen windmolens komen, mocht de Raad van State het huidige plan afkeuren. 'Het kan bijvoorbeeld zijn dat de Raad stelt dat er te weinig onderzoek is gedaan naar gezondheidsrisico's. Het huidige plan wordt dan gedeeltelijk vernietigd en kan dan weer opnieuw worden ingediend.'Minister Henk Kamp heeft eerder aangegeven dat er geen begin wordt gemaakt met de plaatsing van windmolens in het gebied, omdat hij wil wachten op de uitspraak.