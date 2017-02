Investeerder steekt tientallen miljoen in HackerOne

Het Groningse HackerOne heeft een investering binnengesleept van 40 miljoen dollar, zo'n 37 miljoen euro. Dat brengt het totaal van investeringen op ruim 69 miljoen euro.

Volgens CEO Marten Mickos had het bedrijf het geld 'niet echt nodig, maar er was dermate veel interesse van investeerders dat ze besloten om het te accepteren, in plaats van te wachten tot het nodig was', zegt hij tegen technologieblog Techcrunch.Begin dit jaar werd het internetbedrijf door het tijdschrift Forbes in de top-30 van techbedrijven die worden aangestuurd door ondernemers onder de 30 jaar gezet.HackerOne is in 2011 opgericht door Jobert Abma en Michiel Prins. Ze studeerden aan de Hanzehogeschool en verhuisden met hun bedrijf naar Silicon Valley in Amerika.HackerOne helpt bedrijven met het opsporen van beveiligingslekken, en heeft grote klanten zoals Dropbox en Twitter. HackerOne maakt op dit moment naam in de Verenigde Staten, maar heeft ook nog een Groningse vestiging.