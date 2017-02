FNV roept bioscoop op te stoppen met 'torpederen arbeidsvoorwaarden'

Kinepolis moet stoppen met het doorvoeren van verslechteringen van de arbeidsvoorwaarden van medewerkers. Die oproep doet vakbond FNV Media & Cultuur aan de bioscoopwerkgever.

Volgens de bond negeert de bioscoopuitbater de cao bioscoopbedrijf en wil verslechteringen doorvoeren in een eigen regeling.Als het aan Kinepolis ligt, krijgen de werknemers een loonsverhoging van 0,75 procent, maar moeten ze vakantiedagen inleveren', stelt de bond. Ook worden regelingen voor nachttoeslagen, overwerk en provisie sterk verslechterd.Wat de bond nog het meest steekt is dat Kinepolis in de eigen arbiedsvoorwaardentrergeling een wijzigingsbeding heeft doorgevoerd zodat ze zonder overleg verslechteringen kunnen doorvoeren.Kinepolis is in Groningen de uitbater van de bioscoop in de Euroborg. Donderdagochtend was het bedrijf niet bereikbaar voor commentaar.