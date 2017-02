De elektrische fiets van Karin is gestolen: 'Ik wil hem gewoon terug'

Karin met de elektrische fiets van haar man (Foto: RTV Noord/Wiebe Klijnstra)

Karin van Marwijk uit Winschoten zit in zak en as. Haar elektrische fiets is zondagavond gestolen. 'Ik wil hem gewoon terug.' Ze looft een beloning van 500 euro en een bos bloemen uit.

Nodig voor haar werk

Het gaat om een zilvergrijze Batavus, met een bruin leren zadel. Gekocht voor 1977 euro. 'Mijn man heeft hetzelfde type fiets. We fietsen graag samen. En ik heb hem ook gewoon nodig voor mijn werk. Vier keer in de week rijd ik van Winschoten naar Nieuw Scheemda.'



Gestolen tijdens een avondje bingoën

De fiets werd gestolen uit de achtertuin van haar moeder, tijdens de wekelijkse bingo. 'Je moet door een groot hek heen om in de tuin te komen. De fiets stond niet op slot. We hebben anderhalf uur gebingood, toen ik naar buiten kwam was hij weg.'



'Wie weet staat hij nu bij iemand in de schuur'

Omdat de fiets niet op slot stond, is de kans dat ze geld van de verzekering krijgt klein. Vandaar de beloning. 'Ik ben er best geëmotioneerd onder. De kans dat hij terugkomt is klein, dat weet ik. Maar wie weet staat hij nu bij iemand in de schuur, die dit ziet. Dan hoop ik dat de dief hem terugbrengt.'

