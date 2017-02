Zeearendpaartje broedt voor het eerst in Zuidlaardermeergebied

Er zijn zeearendjongen op komst in het Zuidlaardermeergebied. 'Het is heel bijzonder dat zo dichtbij de stad nu weer een paartje nestelt. Het enige Groningse broedpaartje', zegt Michel Krol van natuurbeheer.

Halverwege de jaren tachtig was de zeearend bijna uitgestorven in Nederland. Momenteel leven zeearenden, naast het Groningse paartje, alleen in het Friese deel van het Lauwersmeergebied en bij de Oostvaardersplassen.Krol verwacht dat er binnenkort één of misschien meerdere jonge zeearenden te zien zijn. Vorig jaar deed het Gronings paartje ook al een nestelpoging, maar dit leidde niet tot nakomelingen.'Het is heel gebruikelijk dat het de eerste keer niet lukt. Ze vertonen nu alle tekenen: ze poetsen hun verenkleed, vertonen baltsgedrag en voeren takjes aan om het nest te verbeteren. Dus het is heel veelbelovend.'Een zeerarend legt één tot drie eieren. Het gebeurt zelden dat er drie jongen ter wereld komen. Het mannetje en vrouwtje broeden om en om totaal veertig dagen.Het nest van de zeearenden is niet toegankelijk, zegt Krol. Provincie, politie en Staatsbosbeheer houden bovendien een oogje in het zeil. En er hangen camera's die 24 uur per dag het nest in de gaten houden.Webcams voor het publiek komen er echter niet. 'Uit onderzoek blijkt dat deze periode cruciaal is voor het broedproces. Dus er wordt niets ondernomen wat het broedproces ook maar een klein beetje zou kunnen verstoren.''Ook ik kom in deze periode niet in de buurt van het nest, dus we zullen allemaal geduldig moeten afwachten. we zien het vanzelf.'