Politie houdt twee drugsdealers aan

(Foto: Jos Schuurman/FPS)

In de stad Groningen zijn woensdag twee mannen uit Rotterdam opgepakt. Zij zouden al ruim een jaar in harddrugs handelen. Dat zorgde voor zoveel overlast dat buurtbewoners klaagden bij de politie.

Die startte een onderzoek, dat woensdag resulteerde in de aanhouding van het duo. De ene werd in een huis in de stad opgepakt, de ander reed in een auto.



Bij het doorzoeken van twee huizen zijn twee drugsgebruikende Stadjers van 55 en 52 jaar oud aangehouden. Ook werd geld en drugs gevonden. Alles is in beslag genomen.

Door: RTV Noord