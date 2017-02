De kachel lager op Warmetruiendag: 'Het is hier bloedheet'

Een ludieke actie, met een serieuze boodschap: op het gemeentehuis van Zuidhorn is het Warmetruiendag. Wethouder Henk Bakker deelt warme chocolademelk uit, gehuld in een dikke trui. 'Net nieuw!'

Vrijdag is het in de rest van Nederland Warmetruiendag, in Zuidhorn al een dag eerder. Het idee: de verwarming één graad lager draaien, om energie te besparen.De gemeente Zuidhorn wil het goede voorbeeld geven. Maar het eerste dat radioverslaggever Wiebe Klijnstra opvalt als hij het gemeentehuis binnenkomt: 'Het is hier bloedheet!''Tja, de temperatuur in zo'n groot gebouw instellen is lastig', aldus Bakker (GroenLinks). 'We hebben de verwarming vandaag wel een graad lager gezet, maar in zo'n gebouw is de temperatuur niet eenvoudig te sturen. Op mijn kamer heb ik de radiatoren dichtgedraaid, daar is het nu koud.''Het is duidelijk waarom dit nodig is', zegt Bakker. 'We hebben van de week de grote demonstratie tegen de gaswinning gehad. Als je minder gas wilt verbruiken, kun je bijvoorbeeld de kachel een graad lager zetten. Eén graad lager is zes procent energiebesparing, als je dat een jaar doet. We proberen mensen er van bewust te maken dat ze ook zelf iets kunnen bijdragen.'