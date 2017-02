Vrouw krijgt taakstraf voor brandstichting in woning van haar ex

(Foto: Jos Schuurman/FPS)

Een 65-jarige vrouw uit Groningen heeft een taakstraf van 160 uur, waarvan de helft voorwaardelijk gekregen voor brandstichting bij het huis van haar ex-partner.

Ongeveer een jaar nadat haar relatie strandde, knapte er alsnog iets bij de vrouw. In de nacht van 16 juli stak ze een theedoek, overgoten met spiritus, in brand voor het huis van haar ex in de Violenstraat in Groningen. Vlak daarvoor had ze een ruitje naast de voordeur ingegooid.



Steekvlam

De steekvlam sloeg over op de naar buiten wapperende vitrage. De vrouw schrok zo dat ze meteen het vuur doofde. 'Ik wilde hem alleen bang maken met de brandlucht van de theedoek.'



Slapende man

De officier van justitie eiste 160 uur werkstraf en twee maanden voorwaardelijke gevangenisstraf omdat ze vond dat er sprake was van levensgevaar voor de slapende man in het huis. Maar volgens de rechter was dat door het snelle handelen van de vrouw niet het geval.

